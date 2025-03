1860-Fans randalieren erneut in einem Zug

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstagabend am Münchner Hauptbahnhof gekommen, nachdem Fußballfans vom TSV 1860 München in einem ICE den Rauchmelder ausgelöst, Reisende beleidigt und Sachbeschädigungen begangen haben sollen.

Das berichtet die Bundespolizei und bittet betroffene Reisende, sich zu melden.

Die etwa 150 bis 200 Fans befanden sich auf der Rückfahrt von Osnabrück im ICE 885. Gegen 21.50 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Bundespolizeiinspektion München, dass rauchende Fans im Zug den Rauchmelder auslösten. Des Weiteren sollen Reisende belästigt, mitunter beleidigt worden sein und der Zug sei durch zahlreiche Schmierereien und das Kleben von Aufklebern stark verunreinigt.

Aufgrund der Meldung warteten rund 60 Einsatzkräfte von Bundespolizei und dem Polizeipräsidium München bei Ankunft des Zuges am Gleis 22 des Münchner Hauptbahnhofes auf den eintreffenden Zug. Um zunächst das Schadensausmaß zu begutachten und den genauen Sachverhalt zu klären, hinderten die Einsatzkräfte die Fans kurzzeitig an der Weiterreise.

Nachdem sich keine betroffenen Reisenden bei den Einsatzkräften meldeten, konnten die Fußballfans ihren Heimweg fortsetzen. Die Einsatzkräfte dokumentierten die Sachbeschädigungen; wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Die Bundespolizei bittet Reisende, die von Beleidigungen oder anderweitigen Straftaten im Zug betroffen waren, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 089/515 550 0 zu melden.

Der Vorfall erinnert an ein Ereignis vor wenigen Wochen: Anfang März hatten 1860-Fans zunächst bei einem Spiel gegen den FC Memmingen die Stadionabsperrung im Memminger Fußballstadion ignoriert, danach am Bahnhof und in einem Zug randaliert.

Ein Mitreisender schilderte unserer Redaktion gegenüber seine Eindrücke: „Sie drängten sich grölend in den überfüllten Zug und machten sich zwischen den sitzenden Fahrgästen breit.“

Nach den Vorfällen entschuldigten sich die Ultras beim FC Memmingen - mit einer überraschenden Geste.