Schnee und Eisglätte haben in der Region zu Unfällen geführt. Bei Weißenhorn endete einer für eine junge Frau tödlich. Kräfte der Feuerwehr bekommen nun Hilfe.

30.11.2021 | Stand: 08:46 Uhr

Wie es genau zum tödlichen Unfall bei Weißenhorn am Montagmorgen kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei schließt aber einen Zusammenhang mit Schnee und Eisglätte nicht aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks sei es in der Region zu mehreren Vorfällen gekommen, die sich auf den Wintereinbruch zurückführen lassen, so die Polizei.