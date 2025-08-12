Am Geburtstag: 1. FC Nürnberg bindet Eigengewächs Janisch

Der 1. FC Nürnberg hat sein Eigengewächs Tim Janisch «langfristig» an sich gebunden. Der Vertrag mit dem Flügelspieler wurde verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am 20. Geburtstag des Profis mitteilte. Bis wann das neue Arbeitspapier von Janisch genau gilt, teilte der «Club» wie üblich nicht mit.

Janisch, der 2016 in die Jugend des FCN kam, sei ein «Paradebeispiel für die Philosophie unseres Vereins», äußerte der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou laut Mitteilung. «Wir wollen Tim auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln, glauben an ihn und gehen mit ihm die dafür notwendigen Schritte.»

In der vergangenen Saison kam Janisch zunächst in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. In der zweiten Saisonhälfte entwickelte sich der gebürtige Nürnberger auf der rechten Seite als Teil einer Fünferkette zum Stammspieler. Auch in den ersten Partien der gerade angelaufenen Saison setzt Trainer Miroslav Klose in beiden Spielen jeweils über die volle Spielzeit auf Janisch.