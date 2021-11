Was bedeutet eigentlich die neue 2G-Plus-Regel in Clubs und Discos?

Markus Söder fordert 2G-Plus in Clubs und Discos, da dort die nötigen Abstände nicht eingehalten werden können. Was die neue Regel für Partygäste bedeutet.

11.11.2021 | Stand: 16:13 Uhr

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland rasant an. Aktuell gelten in Bayern deshalb wieder strengere Corona-Regeln. In Clubs und Discos gilt etwa seit kurzem die 2G-Regel. Das bedeutet Party-Besucher müssen entweder vollständig gegen das Corona-Virus geimpft oder genenesen sein.

Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will nun noch einen Schritt weiter gehen. Der CSU-Politiker fordert nicht nur die bundesweite Ausweitung der 2G-Regel, bei Veranstaltungen, bei denen Abstände nicht eingehalten werden können, soll künftig sogar die sogenannte 2G-Plus-Regel greifen.

Dadurch soll "maximale Sicherheit gewährleistet werden", so Söder bei einer Pressekonferenz zur Corona-Situation in den bayerischen Krankenhäusern. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu 2G-Plus im Überblick:

Wie funktioniert 2G-Plus?

Man braucht zwei Nachweise:

Geimpft oder genesen

oder Zusätzlich muss ein negativer Schnelltest vorgelegt werden

Söder

Wo soll 2G-Plus überall gelten?

erklärte: "2G Plus heißt, dass ein Schnelltest gemacht wird, bevor man in das Vergnügen startet." Ein einzelner Impf- oder Genesennachweis soll dann nicht mehr ausreichen, um in einen Club zu gelangen.

Die 2G-Regel soll Söder zufolge vor allem in bayerischen Clubs und Discos angewandt werden. Das seien Orte, an denen man sich "quasi überhaupt nicht ausweichen" könne, so der bayerische Ministerpräsident.

Bilderstrecke

Alarmstufe Rot in Bayern: Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Freistaat

1 von 9 Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 9 In Bayern gilt von nun in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel - wenn auch nicht flächendeckend. Die 2G-Regel schließt nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren von Zugangsbeschränkungen und Auflagen aus. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) In Bayern gilt von nun in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel - wenn auch nicht flächendeckend. Die 2G-Regel schließt nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren von Zugangsbeschränkungen und Auflagen aus. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 9 Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 6 von 9 2G-Ausnahmeregel für Schüler: Über Zwölfjährige, die regelmäßig auf Corona getestet werden, dürfen bis zum Ende des Jahres auch ungeimpft ihre sportlichen und musikalischen Hobbys an ihrer Schule fortführen. Für alle jüngeren Schüler gilt die Ausnahme bereits jetzt. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 2G-Ausnahmeregel für Schüler: Über Zwölfjährige, die regelmäßig auf Corona getestet werden, dürfen bis zum Ende des Jahres auch ungeimpft ihre sportlichen und musikalischen Hobbys an ihrer Schule fortführen. Für alle jüngeren Schüler gilt die Ausnahme bereits jetzt. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 8 von 9 Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) 9 von 9 Die rote Stufe der Corona-Ampel sieht zudem eine Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte von Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern und den weitgehenden Ausschluss von Ungeimpften bei öffentlichen Veranstaltungen vor. Der Maskenstandard in Bayern ist mittlerweile auf FFP2 erhöht worden. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die rote Stufe der Corona-Ampel sieht zudem eine Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte von Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern und den weitgehenden Ausschluss von Ungeimpften bei öffentlichen Veranstaltungen vor. Der Maskenstandard in Bayern ist mittlerweile auf FFP2 erhöht worden. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf Rot. Das bayerische Kabinett hat deshalb neue und vor allem strengere Corona-Regeln beschlossen. Hier sind sie im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Ab wann gilt 2G-Plus in Bayern?

Ob und wann die 2G-Plus-Regel in Discos in Kraft treten wird, ist noch offen. Zuerst muss die bayerische Regierung über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten. Erst seit Anfang November gilt im Freistaat die 2G-Regel in Clubs.

Wer zahlt den Schnelltest vor dem Clubbesuch?

Auch diese Frage ist noch ungeklärt. Es ist aber anzunehmen, dass die Staatsregierung die Kosten für die Schnelltests übernehmen wird.

Wo werden die Schnelltests durchgeführt?

Unklar ist, ob direkt vor den Clubs getestet wird, oder vorher ein Testzentrum aufgesucht werden muss.

