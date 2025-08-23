Späte Joker-Tore: 1860 München siegt in Überzahl in Aachen

Der TSV 1860 München hat nach zwei späten Joker-Toren den nächsten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Die «Löwen» gewannen in Überzahl bei Alemannia Aachen mit 2:0 (0:0). Die eingewechselten Patrick Hobsch (89.) und David Philipp (90.+1) trafen auf dem Tivoli für das Team von Trainer Patrick Glöckner, das mit sieben Punkten und Tabellenplatz zwei einen Topstart in die Saison hingelegt hat.

Aachens Gianluca Gaudino sah auf dem Tivoli in der 64. Minute nach einem Foul im Zweikampf mit Florian Niederlechner die Gelb-Rote Karte. Der kurz danach eingewechselte Philipp hatte in Überzahl auf Zuspiel von Kevin Volland zunächst die beste Chance. Sein Heber landete aber auf dem Tor (77.). In der Schlussphase trafen dann Hobsch und er nach guten Spielzügen. «Es war auch die Unterzahlsituation des Gegners», sagte Glöckner bei MagentaSport zum entscheidenden Schlüssel bei dem Auswärtserfolg.