32-Jähriger aus Neu-Ulm vermisst - wer kann Hinweise geben?

Seit Ende Oktober wird ein 32-Jähriger aus Neu-Ulm vermisst. Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich zur Zeit aufhält?

06.12.2021 | Stand: 12:58 Uhr

Seit Montag, 25. Oktober, gilt ein 32-Jähriger aus Neu-Ulm als vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand oder in hilfsloser Lage befindet, so die Polizei.

Angehörige meldeten den Mann am Mittwoch, 27. Oktober, bei der Polizei als vermisst. Erste Ermittlungen in umliegenden Krankenhäusern und bei bekannten Anlaufstellen des Vermissten blieben ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen konnten bisher folgenden Ablauf am Tag seines Verschwindens rekonstruieren:

Der 32-Jährige verließ am Montag, den 25. Oktober, gegen 5.20 Uhr sein Wohnhaus in der Geroldstraße in Neu-Ulm/Gerlenhofen. Er fuhr mit seinem Auto, ein blauer Toyota Aygo mit Neu-Ulmer Kennzeichen, von dort aus los. Zwischen 6.10 und 6.15 Uhr hob der Mann an einem Bankautomanten einer Volksbank im Bereich der Hirschstraße in der Ulmer Fußgängerzone Geld ab.

Sein Auto wurde zwischenzeitlich im Bereich der Ludwigstraße in Neu-Ulm gefunden. Es steht dort laut Polizei nachweislich seit mindestens Donnerstag, 28. Oktober. An seiner Arbeitsstelle in Weißenhorn ist der Mann nicht angekommen. Nachdem er das Geld in Ulm abgehoben hat, verliert sich seine Spur.

So sieht der Vermisste aus Neu-Ulm aus

So wird der Vermisste beschrieben:

Er ist etwa 1,75 Meter groß.

Er wiegt rund 90 Kilogramm und hat eine normale Statur.

Am Tag seines Verschwindens trug der 32-Jährige eine schwarze Arbeitshose, eine schwarze Bomberjacke und schwarze Sneakers.

Die Kripo Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen und hat folgende Fragen:

Wem ist der Vermisste aufgefallen, als er am Montag, den 25.10.2021, zwischen 06:10 Uhr und 06:15 Uhr in der Hirschstraße in der Ulmer Fußgängerzone an einem Automaten Geld abhob? Wer hat dort einen blauen Toyota Aygo mit Neu-Ulmer Kennzeichen bemerkt?

Wer hat bemerkt, wie der blaue Aygo zwischen dem 25.10.2021 und dem 28.10.2021 in der Ludwigstraße in Neu-Ulm geparkt wurde?

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise richten Sie bitte telefonisch an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder die Einsatzzentrale unter der Notrufnummer 110. Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei finden Sie hier.

