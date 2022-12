47-Jährige und Vater getötet: Gutachten entlastet Verdächtigen

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Menschen in Laufach bei Aschaffenburg hat ein Gutachten einen zunächst tatverdächtigen Mann nun endgültig entlastet.

28.12.2022 | Stand: 07:57 Uhr

Im Oktober 2021 war in Laufach eine 47-jährige Frau einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Die Frau wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb. Kurs darauf wurde dann der 83-jährige Vater der Frau tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Im Zuge der Ermittlungen nahmen die Ermittler dann den Lebensgefährten der 47-Jährigen unter Tatverdacht vorläufig fest, setzten ihn wenig später aber wieder auf freien Fuß.

Eine Obduktion des 83-Jährigen ergab, dass sich der Senior selbst mit einer Schusswaffe das Leben genommen hatte. Offen blieb vorerst, ob der 83-Jährige auch für den Tod seiner Tochter verantwortlich war. Ein Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamts bestätigen inzwischen diesen Verdacht, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg jetzt.

Die Ermittlungen gegen den Mann, der im Zusammenhang mit den beiden Todesfällen festgenommen worden war, wurden nun von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eingestellt. Es bestehe kein begründeter Verdacht mehr gegen diesen. Die abschließenden Erkenntnisse lassen davon ausgehen, dass der 83-Jährige erst der Frau, im Anschluss sich selbst das Leben nahm.