78-Jährige in Vöhringen vermisst - Polizei sucht mit Großaufgebot

Eine 78-Jährige hat am Montag um zehn Uhr ein Pflegeheim in Vöhringen verlassen, seitdem wird die Frau vermisst. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot.

31.01.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Die 78-Jährige war am Montag gegen zehn aus einem Seniorenheim in der Vogelstraße in Vöhringen auf die Straße gegangen. Seit 13:50 Uhr wird die Frau vermisst. Die Polizei fahndet zwischenzeitlich mit Hunden und Hubschrauber nach der Seniorin, wie die Polizei mitteilt.

Die Vermisste ist laut Polizeiangaben etwa 1,60 Meter groß, trägt eine weiße Jacke mit schwarzen Streifen, khakifarbene Leggins und rosa Turnschuhe. Sie ist zu Fuß und ohne HIlfsmittel unterwegs. Es könne sein, dass sich die Frau nicht orientieren kann, teilt die Polizei mit.

78-Jährige in Vöhringen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Illertissen fahndet zwischenzeitig mit zehn Streifenbesatzungen darunter auch Polizeidiensthunde und Hubschrauber. Wie die zuständigen Beamten mitteilen, konzentriere sich die Suche derzeit auf die Stadtgebiete Vöhringen und Senden, sowie die Strecke dazwischen.

Die Polizei bittet um Hinweise entweder unter der 110 oder unter der Telefonnummer der Illertissener Inspektion: 0 7303/965 10.

