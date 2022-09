Ein 82 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Erlangen-Höchstadt an seinen schweren Verletzungen gestorben.

12.09.2022 | Stand: 21:46 Uhr

Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, fuhr ein 49 Jahre alter Autofahrer auf der Staatsstraße 2240, als der Senior mit seinem Roller plötzlich gegen das Auto prallte. Der 82-Jährige erlag am Montag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung hinzugerufen. Beide Fahrzeuge waren derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.