83-Jähriger löst versehentlich Feuer aus - Ehefrau tot

Tragisches Unglück in Coburg: Ein 83-Jähriger löst bei Arbeiten versehentlich Feuer aus - seine Ehefrau kommt dabei ums Leben.

22.04.2022 | Stand: 08:08 Uhr

In Coburg hat ein 83-Jähriger Mann vermutlich durch eigene Schuld seine Ehefrau verloren - und jetzt auch noch Ärger mit der Justiz.

Das Unglück ereignete sich bereits vor drei Wochen, als in der Wohnung des Paares in einem Mehrfamilienhaus in Coburg Feuer ausbrach. Die 81-jährige Ehefrau des Mannes wurde von Rettungskräften aus dem Haus geholt und musste reanimiert werden. Sie starb aber aufgrund ihrer erlittenen schweren Verletzungen zwei Tage später im Krankenhaus.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben inzwischen, dass das Feuer wohl durch Werkstattarbeiten des 83-jährigen Ehemanns ausgelöst worden war, berichtete die Polizei jetzt. Die Coburger Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln nun gegen den Witwer wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Tötung.