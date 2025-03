Attacke auf schwerbehinderte Tochter - Senior untergebracht

Nach einer Messerattacke auf eine schwerbehinderte Frau im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn steht der 85-jährige Vater des Opfers unter Tatverdacht. Der Senior sei nach seiner Festnahme in einer geschlossenen psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden, teilte die Polizei mit. Das habe der Ermittlungsrichter entschieden. Die Tochter sei nach wie vor in medizinischer Behandlung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Senior die 41-Jährige mit einem Messer attackiert haben, um sie zu töten. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Angehörige hatten laut Polizei einen Notruf abgesetzt. In dem Haus fanden Rettungskräfte und Polizisten die schwer verletzte 41-Jährige. Neben anderen Angehörigen sei auch der 85 Jahre alte Vater vor Ort gewesen, hieß es.

Zu den möglichen Hintergründen der Tat macht die Polizei weiter keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kripo in Mühldorf am Inn ermitteln.