A9 bei München wegen Klimaprotests gesperrt

Klimaproteste führten am Montag zu einer Sperrung auf der A 9.

05.12.2022 | Stand: 12:50 Uhr

Wegen eines Klimaprotests der Gruppe "Letzte Generation" hat die Polizei am Montagmorgen beim Kreuz München-Nord die Autobahn 9 in Richtung München gesperrt. Auf einer Schilderbrücke sei dort ein Mensch mit einem Plakat festgestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Details nannte ein Sprecher zunächst nicht. Auch die Klimagruppe bestätigte die Aktion in sozialen Medien.

Die "Letzte Generation" hatte vergangenen Freitag angekündigt, am Montag ihre Proteste wiederaufnehmen zu wollen. Mit ihren Blockadeaktionen oder durch Attacken auf Kunstwerke sorgt die Gruppe derzeit immer wieder für Schlagzeilen. Die Aktivisten wollen damit auf die Zerstörung der Umwelt und den Klimawandel aufmerksam machen.

Aktivisten der Gruppe hatten sich am Montag zudem wie angekündigt erneut am Münchner Karlsplatz (Stachus) auf der Straße festgeklebt und den Verkehr blockiert. Die Polizei war dort mit rund 50 Beamten im Einsatz.

