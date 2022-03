Hotspot-Wirrwar und neue Corona-Regeln: Was gilt in Bayern ab dem 2. April?

Maskenpflicht im Supermarkt? 3G-Regel im Café: Die Zeichen im Allgäu und in Bayern stehen auf Lockerungen der Corona-Regeln. Was gilt ab dem 2. April?

29.03.2022 | Stand: 10:06 Uhr

Omikron, Rekord-Inzidenzwerte, Krankenhäuser an der Belastungsgrenze, und doch: Auch in Bayern stehen die Zeichen auf massive Corona-Lockerungen. Noch in dieser Woche, genauer nach Samstag, 2. April, werden wohl die meisten Corona-Regeln in Bayern auslaufen. Zwar tagt heute noch das Kabinett und entscheidet formal darüber, ob ganz Bayern zum Hotspot erklärt werden soll. Doch schon gestern kündigte Ministerpräsident Markus Söder an: "Das werden wir nicht tun." Fällt nun tatsächlich die Maskenpflicht in Innenräumen - zum Beispiel beim Einkaufen?

Wird die Übergangsfrist für Corona-Regeln verlängert?

Auch eine zweite Möglichkeit, die aktuellen Regeln in Bayern beizubehalten, wurde am Montag diskutiert. Mehrere Gesundheitsminister der Länder schlugen vor, die noch gültige Übergangsregel erneut zu verlängern. Dafür habe es aber in der GMK keine Mehrheit gegeben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek wählte darauf drastische Worte.

Welche Corona-Regeln werden nach dem 2. April gelockert?

Stand Dienstagvormittag bedeutet das: etliche Corona-Regeln, die seit vielen Monaten im Allgäu und in Bayern gelten, fallen weg. Das sind unter anderem:

Die Maskenpflicht beim Einkaufen - zum Beispiel in Supermärkten.

3G im Restaurant und Café - oder in Bayern besonders streng: 2G-Plus in Clubs.

Auch beim Friseur oder im Massagestudio fällt die Maskenpflicht - und die Zugangsbeschränkung 3G.

Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler.

Obergrenzen bei Feiern, Festivals und bei Sportevents wie Fußball-, oder Eishockeyspielen gibt es in Bayern schon seit dem 20. März nicht mehr.

Welche Corona-Regeln gelten nach dem 2. April in Bayern?

Nach dem aktuellen Stand gilt in Bayern ab Sonntag, 3. April, der "Basis"-Schutz der Bundesregierung. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht dabei eine Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr vor. Auch in Pflegeheimen und Kliniken muss eine Maske getragen werden - eine Testpflicht besteht in Pflegeheimen und Schulen.

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern

Muss man beim Einkaufen also künftig keine Maske mehr tragen?

Gleichzeitig zu den Lockerungen der Bundesregierung appelliert Gesundheitsminister Karl Lauterbach allerdings an die Geschäftsinhaber: Über das Hausrecht könnten diese wiederum die Maske vorschreiben. Und betonte gegenüber der dpa auch: die Länder sollten nicht darauf spekulieren, dass die Fallzahlen bald heruntergehen und sich das Problem von allein erledige.

Hotspot-Regeln: Was gilt in Bayern? - Heftige Kritik

Lesen Sie auch

Pandemie Weiter Kritik an Corona-Hotspot-Regelung

Ganz Bayern soll also nicht zu einem Hotspot werden, sagt Markus Söder. Trotzdem könnte die Landesregierung eingreifen, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt eine besonders starke Corona-Belastung festgestellt wird. An der Hotspot-Regel der Bundesregierung gibt es allerdings heftige Kritik. Die Schwellenwerte, ab wann eine Region ein Hotspot ist, sind im Infektionsschutzgesetz nicht beziffert.

Karl Lauterbach hatte vier Kriterien genannt, an denen man eine Überlastung der Krankenhäuser bemessen könne: Wenn Kliniken die Notfallversorgung nicht mehr leisten könnten - wegen zu vieler Corona-Patienten oder Personalausfälle, wenn sie planbare Eingriffe absagen oder Patienten in andere Häuser verlegen müssten - sowie wenn Vorgaben zu einer Mindestpräsenz von Pflegekräften nicht eingehalten werden könnten, so die dpa. Fixe Werte dafür gibt es aber nicht. Wie die Hotspot-Regeln so umgesetzt werden können, dass sie nicht vor Gericht scheitern, scheint aktuell noch nicht klar zu sein. Das sagte auch Bundesjustizminister Marco Buschmann der Bild: "Wo die Hotspot-Regeln gelten sollen, müssen auch durchweg die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen."

Inzidenzwert: Wie ist die Corona-Lage im Allgäu?

Zuletzt sanken die Inzidenzwerte in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen - und auch in den Allgäuer Landkreisen. Sie liegen aber noch immer auf hohem Niveau. Am heutigen Dienstag zum Beispiel über 2000. Die Allgäuer Kliniken waren vor extremer Belastung und vor Personalausfällen und alleine über das Wochenende starben im Memminger Krankenhaus fünf Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. (mit dpa)