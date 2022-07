Ab auf die Piste: Skifahren für Kinder ist in Eschach der Hit

"Platz da, hier kommen wir!" Schon von Weitem kündigen sich die jüngsten Ski-Asse auf der Piste in Eschach lautstark an. Mit Feuereifer zeigen 60 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, was sie am Vormittag in der Skischule Frey Haslach in Buchenberg gelernt haben. In nur vier Tagen schaffen es selbst die Kleinsten Kurven zu fahren - und ihre erste Liftfahrt zu absolvieren. allgaeu.life hat sie begleitet.

Sonne, Schnee und Pistenzauber! Die jungen Skifahrer schwärmen an einem perfekten Allgäuer Wintertag in der Pause von ihren Erlebnissen. "Ich hab heute schon Liftfahren gelernt", heißt es da. Oder: "Ich bin schon bald so schnell wie Papa." Der sechsjährige Henry spricht allen aus der Seele: "Es macht Riesenspaß in meiner Gruppe."

An Tagen wie diesen schlägt auch das Herz der Skilehrer höher: "Es ist einfach ein Traum. Vor allem wenn man sieht, wie schnell die Kinder lernen und weiterkommen", sagt Norbert Haslach, Inhaber und Geschäftsführer der Skischule Frey Haslach und zugleich Vorstand Schneesportschulen im deutschen Skilehrerverband.

Vor knapp 20 Jahren gründete er mit seinem erfahrenen Berufskilehrer-Kollegen Holger Frey die Skischule an den schneesicheren Schwärzenliften Eschach. Heute ist sie fester Bestandteil im Allgäuer Wintersport - und darüber hinaus: In den Schulferien stehen auch viele Urlauber-Kinder an dem Hang bei Buchenberg das erste Mal auf den Brettern. Wenig später bedeuten sie für viele sogar die Welt!

Beispiel Kiara Klug. Die heute 14-jährige Gymnasiastin vom Skiclub Kempten absolvierte als Kind in Eschach ihre ersten Trainings. Heute zählt sie zu den größten Talenten im Allgäuer Skiverband (ASV) und wurde soeben zur Jugendsportlerin des Jahres in Kempten gekürt. "Da freut man sich natürlich besonders. Aber das Wichtigste ist für uns, dass die Kinder Spaß haben und den Winterzauber genießen", erläutert Norbert Haslach die Philosophie.

Und welche Ausrüstung sollen Eltern für ihr Kind wählen - und vor allem: zu welchem Preis? "Bei gebrauchtem Material liegt man für Ski, Schuhe und Helm etwa bei 100 Euro. Wer eine neue Ausrüstung kauft, muss mit über 200 Euro rechnen", sagt Haslach. Alternativ können Eltern das Material auch für ihre Kinder ausleihen. Bei der Skischule Frey Haslach kostet die Gebühr 35 Euro pro Woche.

Mit dem Start in diese Wintersaison ergänzt die Skischule ihr Kinderkurs-Programm um einen Ansatz, der auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht: "Beweg dich schlau!" von Skistar Felix Neureuther ist ein integratives Konzept, das die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit fördert. Vor allem aber beschert es den Kursteilnehmern bleibende positive Eindrücke am Hang: "Ich würde am liebsten auch nachts fahren", verrät eine Vierjährige und fügt bestens informiert hinzu: "Es gibt auch Lifte mit riesigen Scheinwerfern. Da muss ich unbedingt mal mit Mama hin."

Vorerst jedoch freuen sich die Kinder über die an diesem Vormittag erzielten Fortschritte: Gemeinsam mit Maskottchen Zimi wird zur Musik des Allgäuer Mundart-Kabarettisten Broadway Joe (Oy-Mittelberg) in die Mittagspause getanzt.

Morgen dann sehen sich alle in alter Frische wieder...

P.S.: Vielen Dank an Skilehrer Philipp, der als GoPro-Kameramann rückwärts vor der Kinderschar herfuhr, um ihre Abfahrt zu filmen!