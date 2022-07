Abgeräumt! Allgäuer Schülerinnen gewinnen bei BR-Wettbewerb

Sie haben es tatsächlich geschafft! Die Allgäuerinnen Sophie Brunk und Jana Spöttle (beide 13) haben beim Digitalradio-Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks den ersten und zweiten Platz abgeräumt. Mit ihren selbstgebastelten Einsendungen "Klassik-Radio" und "Ententainment-Radio" stachen sie über 400 Konkurrenten aus. Bei der Preisverleihung im BR-Funkhaus in München war die Freude riesig. Lies hier, was die Mädels an ihrem großen Tag erlebt haben.