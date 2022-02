ADAC-Pannenhilfe: Jeder zweite Einsatz wegen Batterie

Mit zunehmendem Verkehr auf den Straßen haben auch die ADAC-Pannenhelfer wieder mehr zu tun. 2021 rückten sie zu über 446.000 Einsätzen aus.

15.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

In Bayern rückten die 247 ADAC-Straßenwachtfahrer und Mobilitätspartner im vergangenen Jahr zu 446.464 Einsätzen aus, wie der ADAC Südbayern am Montag in München mitteilte. Das waren drei Prozent mehr als im Vorjahr. Nicht verändert haben sich die häufigsten Pannenursachen. Auf Platz eins stand wie schon in den Vorjahren wieder die Batterie: Sie verursachte erneut 46 Prozent aller Pannen.

ADAC-Pannenhilfe: Das sind die häufigsten Ursachen für Einsätze

Mit weitem Abstand folgten Motor, Einspritzung, Zündung und Sensorik mit 15,5 Prozent der Pannen. Bei knapp 15 Prozent lag es an Karosserie, Lenkung, Bremsen oder Fahrwerk, bei 10 Prozent an Generator, Anlasser, Verkabelung oder Licht, bei 7 Prozent an den Reifen.

Am häufigsten blieben Autos bei eisigen Temperaturen Mitte Februar liegen. Pannenstärkster Tag im Freistaat war der 12. Februar, ein Freitag, mit 3084 Einsätzen, gefolgt vom Montag, 15. Februar, mit 2945 Fällen. Im Durchschnitt wurden die ADAC-Pannenhelfer 1223 Mal am Tag gerufen.

