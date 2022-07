Wirtschaftsminister Aiwanger will das Kernkraftwerk Gundremmingen wieder in Betrieb nehmen. Ministerpräsident Söder plant bis 2024 mit der Atomkraft.

27.07.2022 | Stand: 08:43 Uhr

Während die Bundesregierung noch darüber diskutiert, die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen, um eine drohende Stromversorgungslücke im Winter zu verhindern, ist Hubert Aiwanger schon einen Schritt weiter. Bayerns Wirtschaftsminister plädiert dafür, auch drei Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, die längst abgeschaltet wurden – darunter auch das in Gundremmingen. Aiwanger will den Abbau der Anlage im Landkreis Günzburg sofort stoppen.

