Schuhbeck im Gefängnis: Das letzte Kapitel einer gescheiterten Karriere

Der bekannte Starkoch Alfons Schuhbeck hat seine Haftstrafe in der JVA Landsberg angetreten. Jetzt werden Details seines Aufenthalts geklärt.

23.08.2023 | Stand: 19:32 Uhr

Fast zehn Monate nach dem Urteil schließt sich die Zellentür hinter Alfons Schuhbeck. Der 74-Jährige sitzt im Gefängnis. Am Mittwoch hat der frühere Spitzenkoch seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech angetreten, wie deren Leiterin Monika Groß auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.