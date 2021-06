Am Freitag kommen Gewitter: Das Wochenend-Wetter im Allgäu und in Bayern

Nach sonnigem Frühlingswetter sind in Teilen Bayerns tagelang Gewitter angesagt.

03.06.2021 | Stand: 13:31 Uhr

Ab Donnerstagnachmittag kracht es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Franken, Schwaben und in Alpennähe teils kräftig. Auch vereinzelte Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel schließen die Meteorologen nicht aus. Am morgigen Freitag soll es von Kaufbeuren bis Kempten den ganzen Tag lang regnen.

Wer am Freitag noch Sonne erhaschen will, kann das laut DWD am besten in Ostbayern. Trocken bleiben Ausflügler am Brückentag hingegen eher in der Oberpfalz und in Niederbayern. Vor allem an Nachmittag und Abend gibt es im Rest des Freistaats Schauer und Gewitter.

Gewitter im Allgäu und in Bayern - aber es bleibt warm

Den warmen Temperaturen von oft weit über 20 Grad tut das erstmal keinen Abbruch. Mainfranken kratzt den Meteorologen zufolge mit bis zu 28 Grad am Freitag bereits langsam an der 30-Grad-Marke.

Durch Samstag und Sonntag ziehen sich erneut Regen und teils starke Gewitter. Zum Wochenstart kühlt es in Bayern mit Höchstwerten um die 20 Grad etwas ab, das Schlechtwetter bleibt bis in die neue Woche.

Auch wenn das Wetter über das Wochenende nicht ideal wird: Viele Allgäu können neue Lockerungen der Corona-Regeln genießen.

