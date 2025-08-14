Handbremse nicht angezogen - Reisebus beschädigt vier Autos

Ein Reisebus hat sich auf einem Parkplatz an einem Bergsee nahe Garmisch-Partenkirchen selbstständig gemacht und vier Autos beschädigt. Der 80 Jahre alte Fahrer habe die Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen, teilte die Polizei mit.

Daraufhin sei der Bus auf leicht abschüssigem Gelände den Schotterparkplatz am Pflegersee hinab auf einen Fußweg gerollt, habe zwei Autos erfasst und vor sich her gegen zwei weitere Wagen geschoben. Erst eine Baumgruppe habe die teils stark beschädigten Fahrzeuge zum Stehen gebracht. Der Reisebus sei dabei auf der Motorhaube eines der Autos gelandet.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand, in keinem der Fahrzeuge seien Menschen gewesen. Um Bus und Autos zu bergen, habe die Feuerwehr einen Kran einsetzen müssen. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 60.000 Euro. Gegen den Busfahrer werde wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.