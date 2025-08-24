Icon Menü
Arbeitsunfall: 44-Jähriger stürzt von Dach und verletzt sich tödlich

Arbeitsunfall

44-Jähriger stürzt von Dach und verletzt sich tödlich

Bei Sanierungsarbeiten stürzt ein 44-Jähriger mehrere Meter vom Dach einer Halle im Landkreis Freising. Der Arbeiter überlebt den Sturz nicht.
Von dpa
    Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild)
    Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

    Ein 44-Jähriger ist bei Sanierungsarbeiten im Landkreis Freising etwa vier Meter von einem Dach gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Arbeiter starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

    Die Ursache für den Unfall am Samstag war demnach zunächst unbekannt. Der Mann sei alleinbeteiligt etwa vier Meter vom Dach einer Halle in Attenkirchen auf Betonboden gestürzt, wie es hieß. Ein Kriseninterventionsdienst betreute laut Polizeiangaben Kollegen und Angehörige des 44-Jährigen. Die Kriminalpolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

