Betrunken im Wellengang - Polizei erwischt alkoholisierten Kapitän samt Steuermann

Betrunken auf dem Main wurden ein Kapitän und ein Steuermann nahe Aschaffenburg von der Polizei erwischt. Die Männer hatten über ein Promille Alkohol im Blut.

03.08.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Der Kapitän sowie der Steuermann eines Frachtschiffes sind auf dem Main in Unterfranken an zwei Tagen in Folge betrunken erwischt worden.

Die Wasserschutzpolizei stellte bei dem 65 Jahre alten Steuermann am Montag fest, dass er mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte, der 38 Jahre alte Kapitän hatte einen sogar noch höheren Wert mit rund 1,5 Promille, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mit.

Kapitän und Steuermann sind betrunken auf dem Main unterwegs

Die Männer wurden kontrolliert, weil das Schiff durch eine ungewöhnliche Fahrweise bei Aschaffenburg aufgefallen sei.

Bei einer neuerlichen Kontrolle am Dienstag waren Kapitän und Steuermann laut Polizei erneut betrunken. Diesmal seien sogar noch höhere Alkoholwerte als tags zuvor festgestellt worden. Die seemännischen Patente und Erlaubnisse der beiden Schiffsleute wurden sichergestellt.

Beide Männer hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut

Das Frachtschiff ist den Angaben zufolge seitdem führerlos und befindet sich im Bayernhafen in Aschaffenburg. Es dürfe die Fahrt erst wieder aufnehmen, wenn eine neue Besatzung eintrifft. Bei der Schifffahrt gelten die gleichen Promillegrenzen wie im Straßenverkehr. Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

