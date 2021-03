Auf Rentnerin eingestochen - Tatverdächtiger in Regensburg gefasst

Ein 29-Jähriger soll eine 76-Jährige in Regensburg mit einem Stichwerkzeug verletzt haben und dann geflohen sein.

16.03.2021 | Stand: 21:16 Uhr

Im Zuge einer Fahndung nach dem Angriff auf eine Rentnerin in Regensburg hat die Polizei am Dienstagabend einen flüchtigen, 29-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll er eine 76-Jährige mit einem Stichwerkzeug verletzt haben, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Das Opfer befinde sich nicht in Lebensgefahr.

Den Angaben zufolge teilte die Frau gegen 14.30 Uhr mit, dass der 29-Jährige in ihrer Wohnung im Regensburger Süden auf sie eingestochen habe. Die Seniorin wurde umgehend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem Auto, in dem sich auch eine junge Frau befand. "Die Hintergründe dazu sowie die näheren Umstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen", hieß es vonseiten der Polizei. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

