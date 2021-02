Ein Kripo-Beamter aus Augsburg ist wiederholt auf Demos gegen Corona-Maßnahmen aufgetreten. Nun hat ihn das Präsidium suspendiert. Grund war eine weitere Rede.

15.01.2021 | Stand: 08:33 Uhr

Der Augsburger Kripo-Polizist verhehlte nicht, was er beruflich macht. Die Demonstranten bei einer Kundgebung im August in Berlin begrüßte Wolfgang Kauth mit "Servus, Berlin". Zehntausende Menschen demonstrierten damals in der Hauptstadt gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder. Er sei Kriminalhauptkommissar aus Augsburg, sagte der Mann prompt, und trete hier als Redner auf, "weil meine rote Linie überschritten wurde". Dann kritisierte er die Corona-Politik mit deutlichen Worten.