Mann belästigt 13-jähriges Mädchen im Zug zwischen Augsburg und Ulm

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montag in einem Zug zwischen Augsburg und Ulm zum Opfer sexueller Belästigung geworden. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hilfe.

17.08.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Am Montagvormittag, 15. August, hat ein Mann im Zug von Burgau nach Neu-Ulm ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Nach Polizeiangaben war das Mädchen unterwegs im Regionalzug RE 57022 von Augsburg nach Ulm.

Mann belästigt Mädchen im Zug zwischen Augsburg und Ulm - Passagierin schreitet ein

Gegen 11 Uhr betrat ein etwa 50-jähriger Mann den Zug am Bahnhof Burgau, stellte sich zu der 13-Jährigen und belästigte diese sexuell. Eine Passagierin schritt ein und nahm das Mädchen zu sich. Um 11:30 verließ der Mann den Zug in Neu-Ulm. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Augsburg unter 0821 34356-0.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt:

ca. 50 Jahre alt, schlank

grau-braune Haare

bekleidet mit einem weißen Hemd mit grünen Punkten samt anthrazitfarbenen Jeans

