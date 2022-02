Aus für „Skandalheim“: Bayerns Gesundheitsminister kündigt Verbesserungen an

Das Haus in der Ebnerstraße stand wegen Pflegemängeln in der Kritik. Nun hat die Stadt den Betrieb untersagt. Welche Maßnahmen Gesundheitsminister Holetschek jetzt angekündigt hat.

21.02.2022 | Stand: 10:28 Uhr

Die Stadt Augsburg hat am Samstag die Schließung des umstrittenen Seniorenheims im Stadtteil Oberhausen angeordnet. Zuvor waren am Wochenende die letzten Bewohnerinnen und Bewohner in andere Einrichtungen in Stadt und Umland verlegt worden. Der bisherige italienische Betreiber Sereni Orizzonti kann die Einrichtung nun selbst dann nicht mehr weiterführen, wenn er ausreichend Pflegekräfte nach Augsburg schicken würde. Wenn es in der Ebnerstraße weitergehen soll, „dann müsste der Betreiber einen komplett neuen Antrag stellen“, sagte Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) am Samstag.