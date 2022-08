Auto prallt in Mittelneufnach in Hauswand – 82-jähriger Fahrer stirbt

Frontal in eine Hauswand ist ein 82-Jähriger mit seinem Auto im Landkreis Augsburg gekracht und dabei gestorben. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt.

11.08.2022 | Stand: 08:34 Uhr

Ein 82 Jahre alter Mann ist mit einem Auto frontal in eine Hauswand in Mittelneufnach (Landkreis Augsburg) gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Seine schwer verletzte 78-jährige Beifahrerin wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

82-Jähriger stirbt bei Unfall: Auto durchbricht Leitplanke und prallt in Haus

Das Auto kam am Mittwochnachmittag in einer Kurve von der Straße ab. Es durchbrach eine Leitplanke am Ortseingang und prallte in das Haus. Der Mann starb direkt an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Trotz der Beschädigungen an der Hauswand und einem Fenster ist das Haus weiterhin bewohnbar.

