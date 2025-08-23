Icon Menü
Auto übersehen: Drei Autos stoßen zusammen – alle Fahrer verletzt

Auto übersehen

Drei Autos stoßen zusammen – alle Fahrer verletzt

Ein 85-Jähriger übersieht an einer Kreuzung ein anderes Auto. Durch den Zusammenstoß wird ein weiteres Fahrzeug beschädigt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zwei Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Zwei Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

    Bei einem Unfall an einer Kreuzung an der Bundesstraße 470 im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei der drei Fahrer kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

    Ein 85-Jähriger übersah demnach am Freitag ein vorfahrtsberechtigtes Auto in Diespeck, als er die B470 geradeaus kreuzen wollte. Dabei stieß er laut Polizeiangaben mit dem Fahrzeug eines 51-Jährigen zusammen und kippte auf ein drittes Auto, das an der Kreuzung stand. Selbstständig konnten demzufolge der 51-Jährige sowie der 47 Jahre alte Fahrer des dritten Wagens ihre Fahrzeuge verlassen. Rettungskräfte hätten den 85-Jährigen aus seinem Auto geborgen, hieß es. Er kam ebenso wie der 51-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

    Gegen den 85 Jahre alten Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Den Angaben zufolge gab es zeitweise Straßensperrungen.

