Drei Autos stoßen zusammen – alle Fahrer verletzt

Bei einem Unfall an einer Kreuzung an der Bundesstraße 470 im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei der drei Fahrer kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Ein 85-Jähriger übersah demnach am Freitag ein vorfahrtsberechtigtes Auto in Diespeck, als er die B470 geradeaus kreuzen wollte. Dabei stieß er laut Polizeiangaben mit dem Fahrzeug eines 51-Jährigen zusammen und kippte auf ein drittes Auto, das an der Kreuzung stand. Selbstständig konnten demzufolge der 51-Jährige sowie der 47 Jahre alte Fahrer des dritten Wagens ihre Fahrzeuge verlassen. Rettungskräfte hätten den 85-Jährigen aus seinem Auto geborgen, hieß es. Er kam ebenso wie der 51-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Gegen den 85 Jahre alten Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Den Angaben zufolge gab es zeitweise Straßensperrungen.