Schwerer Lkw-Unfall nach verbotener Pause

Nach einer Kollision zweier Lkw auf der A3 bei Erlangen hat die Polizei die Autobahn in Richtung Passau für mehrere Stunden gesperrt. Wie die Erlanger Verkehrspolizeidirektion mitteilte, hatte ein 53 Jahre alter Fahrer seinen Sattelzug in einer Nothaltebucht neben der Fahrbahn geparkt, um dort seine Ruhezeit zu verbringen.

Als der Mann in der Nacht um kurz vor drei Uhr die Pause beendete und auf die Fahrbahn einscheren wollte, übersah er laut Polizei den herannahenden zweiten Sattelzug. Dessen 48-jähriger Fahrer konnte demnach nicht mehr bremsen und wurde durch die Kollision schwer verletzt. Der Unfallverursacher blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Sperrung dauerte am Vormittag noch an.

Im anschließend entstandenen Rückstau seien später noch zwei Autos kollidiert, weswegen die Polizei ein weiteres Autobahnstück bei der Raststätte Aurach-Nord sperrte. Bei dem Folgeunfall wurde niemand verletzt.