Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der A3 nahe Regensburg ums Leben gekommen.

05.07.2022 | Stand: 07:26 Uhr

Nach Angaben der Polizei war sein Wagen am Montagabend bei einem Spurwechsel in einen vorausfahrenden Sattelzug gekracht und unter den Auflieger geraten. Das Auto fing Feuer, der 27-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Streckenabschnitt auf Höhe des Unfallorts in Fahrtrichtung Regensburg wurde vorübergehend gesperrt.

