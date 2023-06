Motorradfahrer mit 235 Stundenkilometern auf Bundesstraße unterwegs

Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 8 in Unterfranken mit 235 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. So versuchte er, vor der Polizei davon zu rasen.

09.06.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Der Motorradfahrer überholte am Mittwoch eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Würzburg in hohem Tempo. Die Beamten folgten dem Mann. Als die Polizei ihn anhalten wollte, beschleunigte er weiter - auf 235 km/h in der Spitze.

Auf der B8 von Rottendorf (Landkreis Würzburg) Richtung Würzburg staute sich der Verkehr. Die Polizei konnte die Weiterfahrt des 27-Jährigen schließlich stoppen.

Motorradraser in Unterfranken droht hohe Geldstrafe

Der Motorradfahrer drohen drei Monate Fahrverbot und eine Geldstrafe im vierstelligen Bereich.

Hinzu kommt noch ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens.