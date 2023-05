Gesuchter mutmaßlicher Menschenhändler bei Bad Reichenhall festgenommen

Ein international gesuchter mutmaßlicher Menschenhändler wurde am Mittwoch bei Bad Reichenhall festgenommen. Er wollte über die A8 nach Deutschland einreisen.

25.05.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Ein international gesuchter mutmaßlicher Menschenhändler ist an der deutsch-österreichischen Grenze festgenommen worden. Der 42-Jährige wollte am Mittwoch mit drei Mitfahrern über die Autobahn 8 nach Deutschland einreisen und wurde dabei kontrolliert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bad Reichenhall: 42-Jähriger wegen Verdacht auf Menschenhandel festgenommen

Bei der Kontrolle am Grenzübergang bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass gegen den Fahrer ein Auslieferungsersuchen der rumänischen Polizei wegen des Verdachts des Menschenhandels vorliegt. Außerdem wird er von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung gesucht. Er wurde festgenommen und wird nun dem Amtsgericht Laufen vorgeführt. Zum Ausmaß des Menschenhandels wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.