Mann (28) bedroht seine Ehefrau nach einem Streit mit dem Messer

Nach einem Streit hat ein 28-Jähriger am Freitag in Bad Tölz wohl seine Ehefrau mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

19.11.2021 | Stand: 19:54 Uhr

In Bad Tölz im Bereich der Königsdorfer Straße hat es am Freitag-Nachmittag gegen 15.15 Uhr einen größeren Polizeieinsatz gegeben. In seiner Wohnung soll ein 28-jähriger Mann seine Ehefrau nach einem Streit mit einem Messer bedroht haben, so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch drei weitere Menschen aus dem näheren familiären Umfeld in der Wohnung.

Bad Tölz: Polizei nimmt 28-Jährigen vorläufig fest

Noch bevor die Polizisten eintrafen, flüchtete der Mann. Die Beamten nahmen ihn in der Nähe der Wohnung vorläufig fest. Während der Festnahme haben die Polizisten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen müssen. Es wurde jedoch niemand verletzt.

Nach ersten Informationen der Polizei erlitt die 27-jährige Ehefrau des Mannes einen Schock und wurde noch vor Ort notärztlich betreut.

Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.

