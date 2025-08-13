Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Badeunfall: Schwimmer und Krankenschwester retten Mann am Badesee

Badeunfall

Schwimmer und Krankenschwester retten Mann am Badesee

Ein 72-Jähriger geht beim Schwimmen im See unter. Ein weiterer Badegast beobachtet die Szene und greift schnell ein. Auch eine anwesende Krankenschwester hilft.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Krankenschwester, die ebenfalls am See war, reanimierte den Senior erfolgreich. (Symbolbild)
    Eine Krankenschwester, die ebenfalls am See war, reanimierte den Senior erfolgreich. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Durch couragiertes Eingreifen eines Schwimmers und einer Krankenschwester ist ein 72-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Senior war beim Schwimmen in einem Badesee in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) untergegangen.

    Ein 44-jähriger Mann bemerkte die Notlage, tauchte nach ihm und zog den 72-Jährigen an Land. Eine 54-jährige Krankenschwester, die auch am See war, reanimierte den Mann erfolgreich. Der Rettungsdienst brachte den Senior im Anschluss ins Krankenhaus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden