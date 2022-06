Bauarbeiter bewusstlos nach Bienenstich: Schwierige Rettung für Feuerwehr München

In München wurde ein Bauarbeiter von einer Biene gestochen. Aufgrund einer Schockreaktion verlor er das Bewusstsein. Die Rettung war schwierig.

10.06.2022 | Stand: 15:59 Uhr

Einen bewusstlosen Bauarbeiter hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr München gerettet. Wie die Wehr mitteilt, wurde der 53-Jährige auf einer Baustelle im Stadtteil Freimann von einer Biene gestochen. Durch eine Schockreaktion verlor er das Bewusstsein.

Bewusstloser Bauarbeiter mit Kran aus fünf Metern Tiefe geborgen

Zunächst fuhren deshalb Rettungswagen und Notarzt auf die Baustelle. Da der Bewusstlose jedoch in fünf Metern Tiefe lag, wurde zusätzlich die Höhenrettungslöschgruppe der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Die Expertinnen und Experten für Rettungen aus Höhen und Tiefen hoben den Bauarbeiter mit einer sogenannten Schleifkorbtrage, die an einem Baukran befestigt wurde, an die Oberfläche. Anschließend wurde der 53-Jährige in eine Kinik gebracht.