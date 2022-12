Bauernhaus und Kapelle brennen mit nur wenigen Stunden Abstand

Binnen weniger Stunden haben ein Bauernhaus und eine Kapelle in Scheyern (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) gebrannt.

03.12.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen geriet das leerstehende landwirtschaftliche Gebäude am frühen Samstagmorgen in Brand. Dabei wurde niemand verletzt, so ein Sprecher der Polizei Pfaffenhofen.

Nur wenige Stunden später brannte in derselben Straße eine Kapelle. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden könne nicht ausgeschlossen werden, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Mehrere Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten im Einsatz, ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

