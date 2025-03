Frühlingswetter zum Ferienende – Regen zum Schulstart

Am letzten Wochenende der Schulferien können die Menschen in Bayern sonniges und frühlingshaft mildes Wetter genießen. Der Samstag soll viel Sonne und Höchstwerte von bis zu 18 Grad bringen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Auch der Sonntag verspricht laut Vorhersage freundliches Wetter mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Erst gegen Abend ziehen von Südwesten her dichte Wolken auf.

Wetterumschwung zum Schulbeginn

Zum Schulbeginn am Montag steht laut DWD dann ein Wetterumschwung bevor: Von Südwesten breitet sich Regen aus, am Nachmittag gibt es teils kräftige Schauer. In Alpennähe seien einzelne Gewitter möglich, hieß es. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad, wie eine DWD-Sprecherin sagte.

Am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter den Angaben zufolge fort. Während es in Nordfranken anfangs noch regnet, lockert es vielerorts auf. Die Temperaturen sollen zwischen 10 und 15 Grad liegen.