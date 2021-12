Bayern kippt die 2G plus-Regel in Skigebieten

Aktuell gilt in Skigebieten in Bayern die 2G plus-Regel - nur Geimpfte und Genesene mit negativem Test haben Zutritt. Die Testpflicht soll jetzt entfallen.

07.12.2021 | Stand: 12:34 Uhr

In den Skigebieten in Bayern und damit auch im Allgäu gilt demnächst "nur noch" die 2G-Regel. Das hat der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine Staatsregierung haben für Freizeiteinrichtungen aktuell "2G plus" vorgeschrieben: Wer Gondel oder Lift fahren will, muss nicht nur geimpft und/oder genesen sein, sondern auch einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Für die Betreiber bedeutet das einen enormen Kontroll-Aufwand, für die Skifahrer verlängerte Wartezeiten. In Österreich hingegen ist nur 2G vorgeschrieben, ein zusätzlicher Test ist nicht notwendig.

Skifahren im Allgäu: Aus 2G plus wird 2G

Ein Grund für den Wegfall der Testpflicht ist laut Hubert Aiwanger, die Abwanderung der Gäste in andere Skigebiete in den Nachbarländern und benachbarten Bundesländern zu verhindern.

Mehr zu den neuen Regeln erfahren Sie hier.

