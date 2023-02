Mehr Gämsen in den Alpen gezählt

Die Zahl der Gämsen in den bayerischen Alpen hat zugenommen. Das haben die Bayerischen Staatsforsten am Freitag verkündet.

24.02.2023 | Stand: 11:42 Uhr

In den bayerischen Alpen steigt die Zahl der Gämsen. Das geht aus einem Monitoringprojekt der Bayerischen Staatsforsten hervor. Nach einer Pilotzählung im Jahr 2020 mit 1654 Gämsen seien 2021 1873 Tiere und im Vorjahr 2060 Exemplare gezählt worden. Mit einer aussagekräftigen Interpretation des Monitorings rechnet die Behörde im Jahr 2025. Die bisherigen Ergebnisse legten aber den Schluss nahe, dass sich die Bestände keineswegs negativ entwickelten, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

Ziel der Zählung sei, die Population zu dokumentieren, um zu sehen, wie es um das "Symboltier der Alpen" steht. Dafür zählen Mitarbeiter der Forstbetriebe an rund 100 Beobachtungspunkten im bayerischen Alpenraum während der Sommermonate die Gämsen. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt den Angaben nach von dem Wildbiologen Flurin Filli aus der Schweiz.

Gams zählt zu den Big Five in den Allgäuer Alpen - Aiwanger weiht Beobachtungsstation ein

Die Zahlen stellten aber nur einen Bruchteil der tatsächlichen Populationsgröße dar, sagte Staatsforsten-Vorsitzender Reinhardt Neft. "Die Steigerung ist für mich aber ein Indiz, dass es den Tieren gut geht und ihre Population stabil ist. Gleichzeitig dürfen wir die Belange des Bergwaldes nicht aus dem Blick verlieren." Verantwortung für Pflege und Erhalt der Bergwälder sowie für das Gamswild und dessen Lebensraum gingen Hand in Hand.

Die Gämse im Allgäu sind Teil der sogenannten Big Five - der fünf größten Tiere, die in den Allgäuer Alpen vorkommen. Das Naturerlebniszentrum Alpinium bietet Touren durch die Alpen an, bei denen Interessierte die Tiere sehen können. Erst 2022 war auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Allgäu und hat eine Gamsbeobachtungsstation eröffnet.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.