Judenfeindliche Inhalte bei Corona-Demos: Politik und Antisemitismus-Experten sind alarmiert

Fast täglich wird in Bayern gegen die aktuelle Corona-Politik protestiert. In München sind Politik und eine Antisemitismus-Recherchestelle besorgt.

16.12.2021 | Stand: 18:40 Uhr

Während die Corona-Zahlen in Bayern vielerorts auf hohem Niveau sind, reißen die Proteste von Gegnern der Schutzmaßnahmen nicht ab. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) äußerte sich am Donnerstag besorgt über eine Demonstration am Vortag. Auch eine Dokumentationsstelle für Antisemitismus zeigte sich alarmiert über Vorfälle bei Protesten im Freistaat. In Würzburg gingen Menschen ebenfalls auf die Straße - die Versammlung richtete sich aber gegen die sogenannten Querdenker.

Rund 3700 Menschen demonstrierten am Mittwochabend in München gegen die Corona-Politik. Zuvor hatte die Kreisverwaltung angeordnet, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Demonstration FFP2-Masken tragen sollen, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer habe "eine ablehnende und emotionale Haltung gegenüber dieser beschränkenden Verfügung" gehabt. Im Verlauf des Abends wurden 18 Verstöße gegen die Maskenpflicht angezeigt. Insgesamt wurden laut Polizei 28 Menschen wegen Beleidigung und Körperverletzung festgenommen.

Münchens OB: Überschreitet die Grenze legitimer Kritik an Corona-Maßnahmen bei weitem

Münchens Oberbürgermeister Reiter sagte am Donnerstag: "Wenn auf Demonstrationen Gewalt ausgeübt wird, Infektionsschutzauflagen, die dem Schutz aller dienen, grob missachtet und als "diktatorische Maßnahmen" bezeichnet werden und der Holocaust verharmlost wird, wenn in Telegram-Gruppen Pläne für Angriffe auf Politiker:innen, Journalist:innen und Wissenschaftler:innen geschmiedet werden, dann ist das unerträglich und überschreitet die Grenze legitimer Kritik an Corona-Maßnahmen bei weitem." Auch die Stadtratsfraktion von FDP und Bayernpartei zeigte sich bestürzt: "Das Chaos, welches von einem Teil der Demonstrationsteilnehmer ausging und von polizeibekannten Reichsbürgern unterstützt wurde, ist der Landeshauptstadt unwürdig."

Laut Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Bayern wurde bei der Demo auf einem Schild ein bearbeitetes Foto von einem KZ-Tor gezeigt - mit der Aufschrift "Impfen macht frei" statt "Arbeit macht frei". Solche antisemitischen Äußerungen auf Corona-Demos in Bayern sind nach Angaben der Dokumentationsstelle längst kein Einzelfall mehr. Allein seit dem 1. Dezember seien 15 antisemitische Vorfälle mit Bezug zur Pandemie bekannt geworden - elf davon habe es bei solchen Demonstrationen, zwei weitere am Rande davon, gegeben. Es sei von einem großen Dunkelfeld auszugehen.

"Judenstern" mit der Aufschrift "ungeimpft" auf Demos getragen

So wurden demnach auf Demonstrationen in Bayern allein in den vergangenen Tagen Armbinden beziehungsweise ein "Judenstern" mit der Aufschrift "ungeimpft" getragen, vom "Spritzenholocaust" gesprochen oder gefordert: "Keine Konzentrationslager für Ungeimpfte". Eine Teilnehmerin gab "Rockefeller, Rothschild und Co." die Schuld an der Pandemie und nutzte so laut RIAS antisemitische Chiffren.

Bilderstrecke

Bayern im Lockdown light: Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Freistaat

1 von 22 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 2 von 22 Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 22 Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 22 Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Neu: Geimpfte nach der Booster-Impfung sind von der 2G-plus-Testpflicht befreit. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Neu: Geimpfte nach der Booster-Impfung sind von der 2G-plus-Testpflicht befreit. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 22 Die 2G-Plus-Regelung entfällt künftig größtenteils im Freien für Geimpfte und Genesene. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild) Die 2G-Plus-Regelung entfällt künftig größtenteils im Freien für Geimpfte und Genesene. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild) 6 von 22 Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) 7 von 22 Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 8 von 22 Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Für Schüler und Jugendliche, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel. Die Regelung bleibt bis 12. Januar bestehen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Für Schüler und Jugendliche, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel. Die Regelung bleibt bis 12. Januar bestehen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 9 von 22 An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 10 von 22 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 11 von 22 Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) 12 von 22 Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 13 von 22 Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) 14 von 22 Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) 15 von 22 Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 16 von 22 In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) 17 von 22 Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) 18 von 22 Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) 19 von 22 Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) 20 von 22 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 21 von 22 Seit Mittwoch, dem 8. Dezember, gilt im Freistaat die 2G-Regelung im Einzelhandel. Der Zugang ist damit nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Seit Mittwoch, dem 8. Dezember, gilt im Freistaat die 2G-Regelung im Einzelhandel. Der Zugang ist damit nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 22 von 22 An Silvester gibt es ein Ansammlungs- und ein Feuerwerkverkaufsverbot. Zum Jahreswechsel soll es in Bayern aber keine Sperrstunde geben. Treffen soll aber laut Söder nur "in kleinerem Rahmen" stattfinden. Bild: Robert Michael, dpa (Symbolbild) An Silvester gibt es ein Ansammlungs- und ein Feuerwerkverkaufsverbot. Zum Jahreswechsel soll es in Bayern aber keine Sperrstunde geben. Treffen soll aber laut Söder nur "in kleinerem Rahmen" stattfinden. Bild: Robert Michael, dpa (Symbolbild) 1 von 22 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild)

Lesen Sie auch

Corona-Politik "Querdenker"-Demo in Leipzig gegen Corona-Maßnahmen: Aufzug verhindert

Die judenfeindlichen Inhalte würden auf der Straße nur von relativ wenigen Personen verbreitet, sagte RIAS-Bayern-Leiterin Annette Seidel-Arpaci am Donnerstag. "Es gibt aber keinerlei Distanzierung davon von anderen Teilnehmer:innen." Durch den Zuwachs der Kundgebungen und das häufige Gewähren lassen durch die Polizei fühlten sich Demonstranten immer weiter ermächtigt.

Gegendemonstration am Mittwochabend in Würzburg

Im Freistaat hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche Versammlungen gegen die aktuelle Corona-Politik gegeben. In Würzburg wurde am Mittwochabend gegen diese Entwicklung protestiert. Rund 100 Teilnehmer kamen laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstag zu der Versammlung, die sich gegen "Querdenker" richtete. Mit 50 Personen aus der Querdenker-Szene habe es teilweise lebhafte Diskussionen gegeben, "die bis auf ein angezeigtes Körperverletzungsdelikt erfreulicherweise friedlich verliefen", teilte die Polizei mit.

Das Polizeipräsidium Unterfranken teilte mit Blick auf "Querdenker"-Demonstrationen in der Stadt mit, eine "Unterwanderung" von rechts" und der zum Teil in anderen Städten beobachtete Versuch, "das System" zu überwinden, habe dort bisher nicht beobachtet werden können. Zu Beginn hätten sich einzelne Teilnehmer der rechten Szene beteiligt, in der Folge aber keine Akzente setzen und keine rechte Ideologie einbringen können. "Die Behauptung, die Bewegung der sogenannten "Querdenker" in Würzburg sei per se rechtsextrem, ist aus polizeilicher Sicht so nicht seriös belegbar", hieß es in der Mitteilung. Matthias Weber von der Würzburger Polizei sagte: "Wir hatten 222 Versammlungen der Querdenker-Szene in Würzburg. Alle waren im Vorfeld angezeigt. Die Teilnehmer sind ein Querschnitt der Bevölkerung."

Gegner der Corona-Maßnahmen hatten in den vergangenen Wochen zudem bei vermeintlich spontanen Treffen und "Spaziergängen" durch Städte protestiert. Die Stadt Passau reagierte am Donnerstag mit einer Allgemeinverfügung, wonach mit sofortiger Wirkung öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel bis auf weiteres grundsätzlich nur noch an einem festen Ort stattfinden dürfen. Ausnahmen könnten nur erteilt werden, wenn es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sei.

"Spaziergang": Parolen im Takt, Teilnehmer ohne Masken

In der Stadt habe es am vergangenen Samstag einen nicht angezeigten "Spaziergang" mit rund 1500 Teilnehmern gegeben. Dabei seien im Takt Parolen gerufen worden, Teilnehmer hätten keine Masken getragen und den Mindestabstand nicht eingehalten. "Dieser "Spaziergang" entsprach deshalb einer öffentlichen Versammlung", so die Einschätzung der Stadt. Die "Ortsfestigkeit" diene dem effektiven Infektionsschutz, Versammlungen könnten so besser kontrolliert werden.

Lesen Sie auch: Mehr Sterbefälle in Bayern wegen Corona