Bayerns Miss Bikini kommt aus Kempten

Wo diese Badenixe auftaucht, wollen viele Kapitän sein... Anzelika Ivanov (25) aus Kempten ist Bayerns Miss Bikini! Die angehende Ernährungsberatering mit dem Hammer-Body (88-61-92) triumphierte kürzlich beim Wettbewerb der International Federation of Bodybuilding und Fitness (IFBB) in Gersthofen. "Ein Traum ist wahr geworden", sagte Anzelika beim Fotoshooting mit allgaeu.life am Niedersonthofener See. Dort verriet sie nicht nur ihr Erfolgsgeheimnis, sondern auch eine faustdicke Überraschung: Sie ist nämlich Single! Wie sich Anzelika ihren Traummann vorstellt und wie sie sich fit hält, erfährst Du hier.

15.07.2022 | Stand: 10:10 Uhr

Vergiss GNTM, wir haben Bayerns Miss Bikini! Anzelika Ivanov (1,64 M/54 Kilo) ist die Allgäuer Antwort auf alle Laufsteg-Zicken. Sie ist unkompliziert, locker und buchstäblich erfrischend anders. Das beweist sie beim Fotoshooting mit allgaeu.life auf der Anlage des Segelclub Kempten am Niedersonthofener See. Ohne mit der Wimper zu zucken, springt sie für ein kurzes Facebook-Video in den 17 Grad kalten "Nieso". "Das macht mir nichts aus. Ich bin im Winter beim Saunen schon in Eiswasser gesprungen. Mein Vater ist Russe und meine Mutter kommt aus Lettland", erklärt Anzelika, die im Alter von sechs Jahren von Riga nach Kempten kam. Sie liebt das Allgäu, hat hier viele Freunde und Fans.

Bilderstrecke

Miss Bikini aus Kempten

1 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 2 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 3 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 4 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 5 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 6 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 7 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 8 von 8 Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. Anzelika Ivanov ist Miss Bikini des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness. 1 von 8

Wie viel sie ihr bedeuten, hat sie speziell in den vergangenen Monaten erfahren. Denn mit eiserner Disziplin bereitete sich Anzelika auf die Bayerische Meisterschaft in der Bikini-Klasse vor. "In harten Zeiten bleiben nur die härtesten und liebevollsten Menschen an deiner Seite. Ich habe um 100 Prozent dazu gelernt. Nicht nur mein Körper ist stärker geworden, sondern auch Geist und Seele", sagt sie über die entbehrungsreiche Zeit. Stets hatte sie dabei ihren Leitspruch im Kopf: "Es gibt kein ich kann das nicht. Höchstens: Ich kann das noch nicht."

Seit Januar trainierte die frühere Leichtathletin und HipHop-Tänzerin fast jeden Tag zwei bis drei Stunden im Fitnesstudio! Dazu kam ein knallharter Ernährungsplan, den sie gemäß ihrer individuellen Veranlagung selbst erstellte - und an den sie sich akribisch genau hielt. Jeden Tag gab es acht Mini-Mahlzeiten, bei denen sie die Menge aufs Gramm genau kalkulierte und auf Vielseitigkeit achtete.

Die täglichen 8 Mini-Mahlzeiten von Anzelika während der Vorbereitung:

1. Mini-Müsli: 50 g Haferflocken, 50 g Magerquark, 50 g Beerenmischung, 50 g Bananen, Mandelmilch

2. Happen: 50 g Lachs, 200 g Brokoli,

3. Happen: 50 g Pute, 200 g Brokoli, 30 g Walnüsse

4. Eiweißshake: darin enthalten 25 g hochwertige Kohlehydrate, 20 g Eiweißpulver

5. Happen: 200 g Kartoffeln, 40 g Mais, 1 Ei, 1 Eiklar (Eiweiß)

6. Happen: 200 g Brokoli, 1 Eiklar

7. Diner: 50 g Lachs, 200 Brokoli, 50 g Magerquark

8. Gute-Nacht-Happen: 50 g Naturjoghurt, 50 g Magerquark, 50 g Beerenmix

Dazu trank sie mindestens 4 Liter Wasser.

P.S.: Anzelika erstellt auch individuelle Trainingspläne. Du erreichst sie per Mail: ivanov.anzelika@googlemail.com 50 g Haferflocken, 50 g Magerquark, 50 g Beerenmischung, 50 g Bananen, Mandelmilch: 50 g Lachs, 200 g Brokoli,50 g Pute, 200 g Brokoli, 30 g Walnüssedarin enthalten 25 g hochwertige Kohlehydrate, 20 g Eiweißpulver200 g Kartoffeln, 40 g Mais, 1 Ei, 1 Eiklar (Eiweiß)200 g Brokoli, 1 Eiklar50 g Lachs, 200 Brokoli, 50 g Magerquark50 g Naturjoghurt, 50 g Magerquark, 50 g BeerenmixDazu trank sie mindestens 4 Liter Wasser.

Die Tortur zahlte sich aus. Pünktlich zur Meisterschaft präsentierte Anzelika jene Figur, von der sie geträumt hatte: gertenschlank, voll ausdefiniert, athletisch und elastisch. Beim Posing wog sie nur noch 49, 9 Kilo: "Es ist schon faszinierend, wie man seinen Körper formen kann, wenn man wirklich will", sagt Anzelika. Die Jury sah es offenbar genau so: Die Kemptenerin wurde zu Bayerns Miss Fitness Bikini in der Klasse bis 1,69 Meter gekürt.

"Das war ein unglaublicher Moment", strahlt die Athletik-Queen, die sich für die deutsche Meisterschaft in Wiesloch (bei Frankfurt) qualifizierte. Dort verpasste sie jedoch das Finale. Frauen mit deutlich mehr Muckis machten den Sieg unter sich aus. Anzelika dagegen will ihre weibliche Seite auf keinen Fall durch übermäßiges Hanteltraining "wegpumpen". "Ich überlege eher, ob ich ins Modeln einsteigen soll. Mal sehen, was sich ergibt", sagt sie.

Lesen Sie auch

Neues Backbuch Süße Alpenküche kombiniert Rezepte mit Wandertipps im Lechtal

Nachdenklich wird die Allgäu-Schönheit, wenn man sie auf ihren Beziehungsstatus anspricht: "Auch wenn es viele kaum glauben: Ich bin Single!", sagt sie achselzuckend. Der Traummann, mit dem das Bikini-Girl die schönen Sommertage gerne an den Allgäuer Badeseen verbringen würde, ist noch nicht in Sicht.

Genaue Vorstellungen hat sie schon von ihm: "Groß, humorvoll, familiär und selbstständig." Obwohl sie gerne ins kalte Wasser springt: Auch die Allgäuer Badenixe Nummer eins will irgendwann sichere Gewässer erreichen - und vielleicht sogar den Hafen der Ehe...

Allgäu's Finest mit Anzelika

Die schönsten Pätze im Allgäu? Anzelika schätzt die Allgäuer Seen. Vor allem der Anzelika schätzt die Allgäuer Seen. Vor allem der Rottachsee im Oberallgäu hat es ihr angetan. Dort ist sie häufig auf der Petersthaler Seite zu finden. "Dort ist es schön ruhig und das Panorama ist sehr schön."