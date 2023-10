Bayerns neue AfD-Fraktion: Größer, radikaler und näher an Höcke

Mit 32 Personen wird die AfD nach ihrem Rekordwahlergebnis im bayerischen Landtag vertreten sein. Unter den Abgeordneten sind viele Neulinge.

Keine Zahl belegt den Rechtsruck in Bayern derart gut wie die Größe der neuen AfD-Fraktion im Landtag. Von 17 auf 32 wächst die Abgeordnetengruppe, bei denen nicht nur die Sitzplätze im Maximilianeum am äußersten rechten Rand zu finden sind.

Unter den Mandatsträgern sind 18 Neu-Parlamentarier, denen bereits vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am 30. Oktober der Ruf voraus eilt, mit ihnen würde die Fraktion noch weiter nach rechts rücken. 14,6 Prozent hatte die AfD bei der Wahl am 8. Oktober erhalten.

AfD-Fraktion im bayerischen Landtag bleibt gespalten

So fern der parlamentarische Alltag derzeit noch ist, in einer Sache dockt die AfD praktisch nahtlos an die vergangene Legislatur an: Die Fraktion bleibt gespalten in zwei politische Lager, jedoch werden künftig aus allen Regierungsbezirken deutlich mehr Kandidaten ins Maximilianeum einziehen, die dem radikal-völkischen Netzwerk des formell aufgelösten "Flügels" um den Rechtsextremen Björn Höcke aus Thüringen zugerechnet werden - je nach Lesart 19 bis 22 Personen.

Zu den vielen neuen Gesichtern in der Fraktion zählt der Oberpfälzer Benjamin Nolte, der 2018 noch den Einzug verpasst hatte. Er ist Mitglied bei den Alten Herren der rechtsextremen Münchner Burschenschaft Danubia. Unter den neuen Abgeordneten ist zudem der Augsburger Andreas Jurca, der nach eigenen Angaben Ende Juli nach einer Grillfeier von Unbekannten angegriffen und den Bildern entsprechend massiv verletzt worden war.

Den AfD-Spitzenkandidaten wird eine Nähe zu Höcke nachgesagt

Zur zahlenmäßig deutlich größeren Fraktion gehören wie bisher auch die beiden Spitzenkandidaten der Wahl, die Niederbayerin Katrin Ebner-Steiner und der Oberfranke Martin Böhm. Beiden wird schon lange ein guter Draht ins Höcke-Lager nachgesagt - Ebner-Steiner gilt gar als enge Vertraute des Thüringers. In der vergangenen Legislatur war noch der Hälfte der AfD'ler in der Fraktion eine kritische Haltung zum Flügel nachgesagt worden. In der Folge hatte es eine regelrechte Spaltung gegeben, was am Ende auch dazu führte, dass es mehrfach Umbesetzungen im Fraktionsvorsitz gegeben hatte.

Neben Ebner-Steiner sind in der Fraktion nur noch zwei weitere Frauen, Ramona Storm aus Unterfranken und Helene Roon aus Mittelfranken. Erste sorgte vor der Wahl mit skurrilen Aussagen zur Erde als Scheibe für Aufsehen, als sie im "Main-Echo" erklärte, sie könne nicht abschließend beurteilen, ob die Erde flach sei. Letztere soll laut Medienberichten 2017 in einer internen Chatgruppe ein Bild von Adolf Hitler mit dem Satz "Vermisst seit 1945 - Adolf bitte melde Dich! Deutschland braucht Dich!" verbreitet haben. Dies hatte auch eine parteiinterne Untersuchung nach sich gezogen.

IHm könnte die Zahl der Flügel-Anhänger im Landtag zum Verhängnis werden

Für den bisherigen Fraktionschef Ulrich Singer könnte der jüngste Wahlerfolg und die gewachsene Zahl der Flügel-Anhänger zum Verhängnis werden: Seine Wiederwahl an die Spitze der Fraktion gilt als eher unwahrscheinlich, wie er auch selbst meint: "Das Wahlergebnis zeigt: Wir haben, auch als Fraktionsvorstand, sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube auch, dass ich persönlich einigend gewirkt habe. Aber die Mehrheitsverhältnisse sind nun so, dass meine Dienste als Fraktionsvorsitzender wohl nicht mehr benötigt werden."

Stattdessen wird erwartet, dass Ebner-Steiner einmal mehr das Amt an der Fraktionsspitze anstrebt, ob alleine (wie es die Satzung auch zulassen würde) oder in einer Doppelspitze war zunächst offen. Sie selbst wollte sich auf Nachfrage nicht zur Personalfrage äußern: Stattdessen betont sie, wie in den Jahren zuvor immer wieder: "Im Wahlkampf haben wir als eine Einheit agiert - und das wollen wir auch im Landtag so handhaben." Zudem kündigt sie an: Die AfD werde "weiterhin einen angriffslustigen Kurs fahren".

Grüne und AfD sind im Landtag zahlenmäßig gleich stark vertreten

Vor der konstituierenden Fraktionssitzung an diesem Mittwoch waren zudem vereinzelt Gerüchte zu hören, es könnten nicht automatisch alle Gewählten auch in die Fraktion aufgenommen werden. Konkret fiel der Name Franz Bergmüller, den mit Ebner-Steiner eine innige Feindschaft verbindet. Aber: Sollte es derartige Überlegungen tatsächlich gegeben haben, wurden sie anscheinend fallengelassen.

Am Ende dürfte die Aussicht auf die exponierte Rolle im Landtag die zerstrittenen Lager zusammenschweißen: Sollte die AfD-Fraktion auch nur um ein Mitglied schrumpfen, wären die Grünen stärkste Oppositionskraft, was bestimmte Privilegien im parlamentarischen Alltag mit sich bringt. Erst einmal sind beide Fraktionen zahlenmäßig gleich stark, mit 32 Abgeordneten, wobei die AfD nach den vorläufigen Zahlen prozentual knapp vor den Grünen lag.

Die AfD kann sich also keinen Abgang leisten. Zur Erinnerung: In der vergangenen Legislatur war die Fraktion von 22 auf nur noch 17 Mitglieder geschrumpft - wegen des fortwährenden Streits. Und weil Einzelnen die AfD irgendwann selbst zu rechts wurde - so lauteten jedenfalls manche Austrittsbegründungen. (Marco Hadem, Christoph Trost und Sabina Crisan, dpa)

