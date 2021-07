Angela Merkel kommt zu den Bayreuther Festspielen

Auch dieses Jahr gehört Angela Merkel zu den Premieregästen bei den Bayreuther Festspielen. Coronabedingt wird die Veranstaltung heuer jedoch nüchterner.

Auch im letzten Jahr ihrer Amtszeit kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) nach Bayreuth zu den Festspielen. Sie gehöre zu den Premierengästen an diesem Sonntag (25. Juli), teilte die Stadt Bayreuth am Donnerstag mit.

Das Opern-Festival beginnt nach der Absage im Vorjahr nun mit einer Neu-Inszenierung des Werkes "Der fliegende Holländer". Lange war unklar, ob Merkel in diesem Jahr zu den Festspielen reist. Wegen der Abstandsregelung dürfen deutlich weniger Zuschauer als sonst ins Haus.

Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer sind Stammgäste am Grünen Hügel

Merkel und ihr Mann Joachim Sauer sind seit vielen Jahren Stammgäste am Grünen Hügel in Bayreuth. Meist beließ es das Paar nicht bei der Eröffnungs-Inszenierung, sondern schaute sich auch einige Tage später noch Wagner-Opern im Festspielhaus an.

Am Sonntag nach Bayreuth reisen wird auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), begleitet von zahlreichen Ministern seines Kabinetts. Zu den Premierengästen zählen außerdem der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Amtskollege Tobias Hans aus dem Saarland (beide CDU).

Prominente Gäste abseits der Politik sind Gloria von Thurn und Taxis, Schauspieler Francis Fulton-Smith ("Dr. Kleist") sowie der Kabarettist Michl Müller. Die Eröffnung der Festspiele dürfte wegen der Corona-Beschränkungen deutlich nüchterner ausfallen als sonst üblich: Der rote Teppich bleibt im Depot, auch gibt es keinen Staatsempfang. Der Platz direkt vor dem Festspielhaus wird für Schaulustige gesperrt.

