Mehr als zwei Kilo Kokain im Auto - Fahrer in U-Haft

Schleierfahnder haben bei einer Kontrolle auf der Autobahn 94 in einem Auto mehrere Kilogramm Kokain gefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten bei der Kontrolle des Wagens eines 40-Jährigen in Marktl (Landkreis Altötting) ein Schmuggelversteck. Darin befanden sich demnach etwa 2,5 Kilogramm Kokain, die sichergestellt wurden. Schleierfahnder kontrollieren Autos in der Regel unabhängig von konkreten Anlässen oder einem bestimmten Verdacht.

Der Verdächtige wurde festgenommen. Inzwischen sitze der Mann in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat die weiteren Ermittlungen übernommen.