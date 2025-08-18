Flusskreuzfahrtschiff stößt mit zwei Schiffen zusammen

Ein Flusskreuzfahrtschiff ist beim Anlegen an einem Hafen in Passau mit zwei bereits festgemachten Schiffen zusammengestoßen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Etwa 150 Fahrgäste waren demnach auf dem Flusskreuzfahrtschiff, als es am Sonntag mit den beiden stillliegenden Fahrgastkabinenschiffen zusammenstieß. Der Grund war laut Polizeiangaben ein Fahrfehler des Schiffsführers. Trotz Schäden seien die Schiffe weiter fahrbereit, hieß es. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro. Der verantwortliche Schiffsführer wurde den Angaben zufolge angezeigt.