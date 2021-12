Beim Einkaufen im Supermarkt: Frau trägt Unterhose als Corona-Maske

Eine 34-Jährige trug sich statt einer Maske einen Tange-Slip im Gesicht. Sie erhält nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

10.12.2021 | Stand: 15:15 Uhr

Mit einer Unterhose vor dem Gesicht hat eine Frau in Oberfranken die Maskenpflicht im Supermarkt umgehen wollen. Die 34-Jährige hatte sich am Donnerstag zunächst ohne Maske in dem Laden in Lichtenfels aufgehalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Streife habe die Frau bemerkt und an die Maskenpflicht erinnert.

Tanga-Slip statt FFP2-Maske im Supermarkt

Doch statt einer FFP2-Maske zog sich die Frau einen Tanga-Slip über das Gesicht. Den habe sie vorher um den Hals getragen, erklärte die Polizei. Die 34-Jährige bekommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

