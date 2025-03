Senior stirbt nach Notfall in Therme

Ein 80-Jähriger ist nach einem Notfall in einer Therme in Oberbayern gestorben. Nach Polizeiangaben befand sich der Mann im Außenbecken eines Bads in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land), als er hektische Bewegungen machte und wiederholt mit dem Kopf unter Wasser geriet. Er sei schließlich regungslos im Wasser getrieben.

Zwei Frauen zogen ihn demnach aus dem Wasser. Ein Bademeister und der Rettungsdienst reanimierten den Senior, wie die Polizei mitteilte. Er wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht, wo er drei Tage später starb.

Die Ermittler gingen wegen der Spurenlage und der Einschätzung der Gerichtsmedizin von einer medizinischen Ursache aus, teilte die Polizei weiter mit. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen dagegen nicht vor.