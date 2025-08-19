Icon Menü
Bergunfall: 67-Jähriger stirbt nach Absturz an der Höfats

Bergunfall

67-Jähriger stirbt nach Absturz an der Höfats

Die Graswände der Höfats bei Oberstdorf gelten bei Bergsteigern als schwierig. Ein 67-Jähriger ist im Bereich des Westgipfels unterwegs gewesen. Er kam ums Leben - ist bekannt, was genau passiert ist?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    An der Höfats bei Oberstdorf ist nach einem Absturz ein 67 Jahre alter Mann ums Leben gekommen (Archivbild).
    An der Höfats bei Oberstdorf ist nach einem Absturz ein 67 Jahre alter Mann ums Leben gekommen (Archivbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein 67 Jahre alter Bergsteiger ist nach einem Absturz im Bereich des Höfats-Westgipfels bei Oberstdorf gestorben. Die Polizei habe die Leiche des Mannes gefunden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Süd mit. Man gehe von einem Unglück aus, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Das Gelände an der 2258 Meter hohen Höfats mit ihren steilen Graswänden gilt als bergsteigerisch anspruchsvoll.

