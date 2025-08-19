67-Jähriger stirbt nach Absturz an der Höfats

Ein 67 Jahre alter Bergsteiger ist nach einem Absturz im Bereich des Höfats-Westgipfels bei Oberstdorf gestorben. Die Polizei habe die Leiche des Mannes gefunden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Süd mit. Man gehe von einem Unglück aus, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Das Gelände an der 2258 Meter hohen Höfats mit ihren steilen Graswänden gilt als bergsteigerisch anspruchsvoll.
Bergunfall
