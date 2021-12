Bericht: Skigebiete in Bayern können auf 2G-Regelung hoffen

Aktuell gilt in den Skigebieten in Bayern die 2G Plus-Regel - Skifahren nur für Geimpfte und Genesene mit Test. Die Testpflicht könnte aber bald entfallen.

07.12.2021 | Stand: 07:55 Uhr

In den Sigebieten in Bayern und damit auch im Allgäu könnte bald "nur noch" die 2G-Regel gelten. Das hat der CSU-Wirtschaftspolitiker Walter Nussel gegenüber dem Bayerischen Rundfunk angekündigt. Er sei in der Detail-Abstimmung mit der Staatskanzlei, sagte der Landtagsabgeordnete dem BR.

Bayern Ministerpräsident Markus Söder und seine Staatsregierung haben für Freizeiteinrichtungen aktuell "2G plus" vorgeschrieben: Wer Gondel oder Lift fahren will, muss nicht nur geimpft und/oder genesen sein, sondern auch einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Für die Betreiber bedeutet das einen enormen Kontroll-Aufwand, für die Skifahrer verlängerte Wartezeiten. In Österreich hingegen ist nur 2G vorgeschrieben, ein zusätzlicher Test ist nicht notwendig.

Skifahren im Allgäu: Wird aus 2G Plus bald 2G?

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte am Freitag im BR angekündigt, die 2G plus-Regel im Verlauf dieser Woche zu überprüfen. Die Regel werde einem "Praxischeck" unterzogen, sagte Aiwanger. Dem Abgeordneten Nussel zufolge hat dieser Test aber bereits stattgefunden: Ergebnis sei gewesen, dass 2G plus ausschließlich in Skigebieten unsinnig sei, wenn im Nahverkehr 3G und in der Gastronomie 2G gelte.

Wann sich die Staatsregierung offiziell zu einer möglichen Änderung der Corona-Regeln in den bayerischen Skigebieten äußert, ist aktuell unklar.