Polizei warnt vor verschiedenen Betrugsmaschen

Betrüger lassen sich immer mehr einfallen, um Senioren um ihr Geld zu bringen. Sie würden sich nun auch als Klinikmitarbeiter oder Pflasterreiniger ausgeben, warnt die Polizei.

Im Landkreis Regensburg werden nach Polizeiangaben derzeit vermehrt Bürger von angeblichen Klinikmitarbeitern angerufen. Die Betrüger behaupten, Angehörige müssten notoperiert werden und bräuchten dringend Geld, teilte die Polizei mit.

In Kirchberg (Kreis Regen) betrogen zwei Männer eine 77-Jährige, indem sie sich als Pflasterreiniger ausgaben. Die Betrüger verlangten nach Polizeiangaben eine vierstellige Summe für die Reinigung des Pflasters an. Die Summe sei für diese Leistung viel zu hoch, teilte die Polizei mit.

Auch falsche Polizisten am Telefon

In Kösching (Kreis Eichstätt) warnt die Polizei aktuell vor falschen Kriminalpolizisten. Die Betrüger sollen anrufen und vor Einbrechern warnen, die es auf die angerufene Person abgesehen haben, so die Polizei weiter.

Die Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit und rät, das Gespräch im Zweifel zu beenden und die 110 zu wählen.